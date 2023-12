A parlare è il brigadiere Pasquale Rutigliani, uno dei quattro carabinieri in servizio presso il Nucleo Radiomobile di Bari, protagonisti di un coraggioso salvataggio la sera di Natale. Quello di una ragazza di 20 anni, che ha tentato di togliersi la vita, lanciandosi da un ponte della tangenziale del capoluogo, in direzione nord, e che si affaccia sul centro abitato, in via Giulio Petroni.

Un intervento altamente rischioso per il brigadiere dell’Arma e per i suoi colleghi Vincenzo Cespites, Gianpiero Baldinetti ed Enrico Toscano. Per 15 interminabili minuti hanno rischiato loro stessi di cadere nel vuoto, nel tentativo di tenere stretta la 20enne, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno poi issato una scala dal basso, fino a mettere in completa sicurezza la giovane.

L’intervento si è concluso, fortunatamente, senza conseguenze. La ragazza, ancora agitata, non ha riportato lesioni ed è stata trasportata, solo a scopo precauzionale, presso il Policlinico di Bari, per essere affidata all’assistenza dei sanitari. Stremati ma in buone condizioni di salute anche i suoi angeli custodi.