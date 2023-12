Vasta operazione della polizia giudiziaria in 14 province italiane, da Nord a Sud del paese, per il contrasto alle attività illecite di gruppi criminali giovanili. Oltre 500 agenti coordinati dal Servizio centrale Operativo hanno monitorato le piazze maggiormente frequentate da bande di ragazzi segnalate per la loro pericolosità indirizzando le indagini anche sui social da loro più utilizzati. Sequestrati armi, droga e denaro risultato provento delle attività di spaccio. Decine gli arresti eseguiti, anche di minorenni. Le operazioni in Puglia si sono concentrate nella città di Bari, ed in particolare in piazza Umberto, largo II giugno, parco Rossani e nel centro storico, le zone dove negli ultimi mesi si sono verificate aggressioni da parte di minorenni.

A Bari passato al setaccio soprattutto il borgo antico, dove sono stati sequestrati 451 grammi di hashish e 145 di cocaina, nascosti in una cassetta esterna per le utenze. Oltre 500 le persone identificate, di cui un centinaio minorenni. Controllati anche 104 veicoli ed elevate 4 sanzioni al codice della strada. La criminalità giovanile, spiegano dalla Polizia, è un problema che investe l’intero paese.