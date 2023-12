È stato un giorno dell’Immacolata all’insegna della tensione e della violenza, nel centro di Bari. Una furiosa rissa è scoppiata, nel tardo pomeriggio di ieri, tra due gruppi di giovani di nazionalità straniera. Il fatto è avvenuto nella centralissima Piazza Umberto, particolarmente affollata in occasione della giornata di festa.

Ad avere la peggio sono stati alcuni agenti della Polizia Locale, intervenuti per sedare la lite, dopo le segnalazioni arrivate alla centrale operativa, e a loro volta aggrediti dai ragazzi coinvolti nella zuffa.

In base ad una prima ricostruzione, uno dei giovani più esagitati sarebbe stato bloccato a terra ed ammanettato dagli agenti. Dopodiché sarebbe scattata la violenta reazione di un gruppo di extracomunitari, intervenuti per liberare il ragazzo. Gli uomini in divisa sarebbero stati così circondati da una ventina di persone e spintonati. A questo punto altri agenti della Polizia Locale sono arrivati in soccorso dei colleghi per riportare la calma.

Grande la tensione che si è venuta a creare nel centro cittadino, come dimostrano alcuni video girati sul posto dai passanti e pubblicati sui social network.

Infine, i vigili sono riusciti a bloccare due persone, che hanno però opposto resistenza, e poi a condurle al Comando per accertamenti. Anche gli altri partecipanti alla rissa sono stati identificati. Fortunatamente non si sono registrati feriti.