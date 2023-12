Storie che raccontano la storia. È questa il concept alla base di un progetto di promozione alla lettura, che ha preso il via a Bitonto, presso il Liceo “Sylos” e in programma fino al prossimo 6 dicembre. Si chiama “6 in Storia”, tre parole e due significati diversi: essere parte attiva della storia o nel senso del voto scolastico, appena sufficiente, in questa materia. L’iniziativa, finanziata dal Comune di Bitonto nell’ambito della “Rete dei Festival”, con capofila Imago Mundi, rappresenta un nuovo format letterario. L’idea è quella di approfondire vicende e personaggi chiave della storia italiana ed internazionale attraverso diversi generi letterari, rendendo così il racconto molto più interessante, soprattutto per i più giovani.

Tra le diverse attività legate al progetto, un reading teatrale, a cura dell’attrice Giulia Loglio, con la rappresentazione della vita di Ipazia, la grande scienziata vissuta nel V secolo, protagonista di un romanzo di Dacia Maraini, che riflette sul ruolo della donna nella storia.