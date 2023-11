Il freddo e il maltempo dello scorso fine settimana non ha scoraggiato i ladri di olive, entrati nuovamente in azione, come spesso accade purtroppo nel periodo della campagna olivicola. L’ennesimo furto è stato fortunatamente sventato, nella notte tra domenica e lunedì, in un terreno alle porte di Bitonto, in contrada Pezza Farina.

È qui che le guardie giurate del consorzio “La Vigile Rurale”, impegnate in un servizio di vigilanza, hanno trovato diversi sacchi e teli stracolmi di olive appena rubate e pronte per essere portate via.

La scoperta è avvenuta attorno alla mezzanotte all’interno di un uliveto di vaste dimensioni, dove sono stati rinvenuti anche panni, conche ed altri sacchi vuoti, materiale abbandonato su posto dai ladri, messi in fuga dall’arrivo dei vigilantes e poi dei Carabinieri della Stazione di Bitonto.

Tutta la refurtiva, pari ad oltre dodici quintali di olive, è stata restituita ai legittimi proprietari. Solo poche ore prima, nel pomeriggio di domenica, altri tre quintali erano stati recuperati dagli uomini del Consorzio Custodia Campi sempre nelle campagne di Bitonto, in località San Benedetto. Dei ladri, fuggiti all’arrivo del personale di vigilanza, anche in questo caso nessuna traccia.