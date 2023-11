Nella giornata internazionale per i diritti dell’Infanzia i protagonisti sono stati proprio loro, giovani e giovanissimi. Studenti di ogni ordine e grado che a Ruvo di Puglia si sono riuniti dando vita alla marcia della pace per le vie del centro cittadino. L’iniziativa, curata da “sQuola Garibaldi”, si è svolta in contemporanea anche a Terlizzi, Corato e Andria, città che stanno aderendo al progetto “città bambina”. Un moto comune per mettere centro dell’attenzione pubblica il diritto di bambine, bambini, ragazze e ragazzi a vivere in luoghi sicuri e ad essere protetti, come stabilito dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Davanti alle scene di guerra in Medio Oriente e Ucraina, dove i bambini sono stati sottratti ai loro diritti, non si può restare indifferenti.

La dimostrazione di questo è stata l’ampia partecipazione alla marcia della pace: oltre un migliaio i presenti a Ruvo tra studenti e famiglie, tra bandiere, simboli di pace e cartelloni con messaggi di speranza realizzati dai più piccoli.

Il servizio