Calcio pugliese in lutto per la tragica scomparsa di Matteo Capelluti. Non ce l’ha fatta il 17enne portiere della juniores della Virtus Mola, vittima di una caduta in moto. Ieri mattina, intorno alle ore 8, in corso Alcide De Gasperi a Bari, in direzione Carbonara, ha perso il controllo del mezzo, forse a causa dell’asfalto rovinato, e ha avuto un impatto violento contro un palo. Indossava al momento della caduta regolarmente il casco, che però si è rotto in due parti al momento dell’urto. Capelluti è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale “Di Venere” di Bari. Poco fa è arrivata la drammatica notizia del decesso.