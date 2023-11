Uscire di casa per una passeggiata con il proprio cane e morire tragicamente dopo essere stato investito: è quanto accaduto a Carlo D’Addario, 74 anni, intorno alle 17 del 9 novembre. L’anziano, morto sul colpo in seguito all’impatto con una Fiat Panda guidata da una donna, si trovava a piedi e stava attraversano via Tramonte, nel quartiere San Paolo a Bari. Secondo quanto emerso, l’uomo stava attraversando le strisce pedonali al momento dell’impatto. La donna, 50enne, alla guida dell’auto si è subito fermata e ha prestato il primo soccorso all’anziano, ma senza successo. A nulla sarebbe servito l’arrivo del 118: l’uomo infatti sarebbe morto sul colpo a causa del violento scontro. Sul posto sono arrivate anche pattuglie della polizia locale, che hanno avviato indagini ascoltando anche alcune testimonianze. Trasportato via il corpo, la strada è stata chiusa per alcune ore. Si indaga ora sulle responsabilità. Non è chiaro se la donna, in evidente stato di shock tanto che è stata necessaria l’assistenza medica e il successivo trasporto all’ospedale del San Paolo, stesse procedendo ad alta velocità.