Prendersi cura di sé e del proprio aspetto anche durante le terapie oncologiche, vedersi belle e sorridere anche durante il trattamento per tumore al polmone. Novembre è il mese della sensibilizzazione per questo tipo di patologia. Per questo, l’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, ha programmato una serie di appuntamenti di informazione sul tema. Ad aprire la serie di incontri è l’iniziativa ‘Come star meglio con un ‘trucco’’, lezioni di make-up dedicate alle donne in cura per tumore del polmone, organizzato dell’associazione WALCE Onlus, Women Against Lung Cancer in Europe che, per il 14esimo anno consecutivo, ha fissato un programma itinerante di laboratori di make up che ha già toccato Napoli, Firenze, Catania e Sondrio. A Bari, 8 pazienti in trattamento per tumore del polmone hanno ricevuto un kit completo di trucchi e prodotti per la cura del viso, mentre una make-up artist si è messa a disposizione per insegnare alle donne come prendersi cura di sé anche durante le terapie oncologiche. Chemioterapie e radioterapie, infatti, così come altre terapie oncologiche, spesso provocano danni alla pelle, ai capelli, alle unghie, cambiando l’immagine della propria femminilità con conseguenze significative sulla propria autostima. L’accettazione della propria immagine durante e dopo le terapie, spiega il direttore generale dell’oncologico barese Alessandro Delle Donne, non è un aspetto marginale ma sostanziale del percorso di cura che si vuole garantire ai pazienti.