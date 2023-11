Il brivido della corsa e la voglia di regalare un sorriso a chi ne ha tanto bisogno. È stata una giornata davvero emozionante quella vissuta dai giovani pazienti dell’reparto Oncologico del Policlinico di Bari. Il merito è di un’iniziativa promossa dell’associazione sportiva dilettantistica barese “Piloti per un giorno”, che unisce molti appassionati delle quattro ruote.

Appuntamento a Cassano, al “Kartodromo della Murgia”, che ieri, mercoledì 1° novembre, ha messo gratuitamente a disposizione le sue piste a sei bambini in trattamento e follow up nell’Unità Operativa di Pediatria ad indirizzo Oncoematologico del Policlinico. A bordo dei go kart, i piccoli sono stati impegnati in una vera e propria gara, per provare l’ebrezza della velocità ed il brivido delle gomme che stridono sull’asfalto.

Piloti da corsa per un giorno, i baby pazienti oncologici hanno potuto effettuare diversi giri di pista, in compagnia dei loro genitori.

Una giornata all’insegna delle quattro ruote e della spensieratezza, organizzata in collaborazione con “Apleti Onlus”, l’associazione pugliese per la Lotta alle Emopatie e ai Tumori Infantili.

A fine giornata, sorrisi, medaglie e merendine (fornite dallo sponsor Divella) per tutti i giovanissimi piloti, protagonisti di una entusiasmante esperienza che, certamente, non dimenticheranno facilmente.