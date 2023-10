42milioni di euro di interventi, di cui oltre 15 destinati alla messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico; 12milioni per la realizzazione di un nuovo edificio istituzionale in via Gentile a Bari riservato agli uffici e all’archivio regionale generale in corso con altri tipi di finanziamenti; quasi 2milioni saranno destinati in favore del Comune di Modugno per la messa in sicurezza di strade, ponti, viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, con particolare attenzione al completamento dei lavori di collegamento tra viale de Blasio e la SP 231; oltre 6milioni previsti per la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza agli edifici scolastici e di altre strutture di proprietà dei Comuni, in particolare in considerazione della necessità di supportare l’Ente nel percorso di uscita dal Commissariamento per infiltrazioni mafiose subito negli ultimi due anni, al Comune di Foggia per interventi di riqualificazione dell’Anfiteatro Mediterraneo di via Mazzei; altri 6milioni vengono destinati ai Comuni per l’acquisto di mezzi di trasporto e in particolare scuolabus. Sono questi i dettagli, illustrati nel corso di una conferenza stampa dal presidente Michele Emiliano e dal vice presidente Raffaele Piemontese, della selezione degli investimenti previsti sul territorio che verranno sostenuti nel 2024 dalla Regione Puglia.