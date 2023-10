Primarie sì, ma a Bari il PD deve rivendicare la scelta del candidato sindaco. Al termine della conferenza stampa per illustrare gli investimenti futuri della Regione Puglia, il presidente Michele Emiliano si è soffermato sul futuro politico e nello specifico sulle prossime amministrative che riguarderanno Bari e sulle primarie. Emiliano si dice innamorato delle primarie e le indica come una scelta opportuna compatibilmente con ciò che succede a livello locale, ma una cosa è certa: se per Foggia e Brindisi il Partito Democratico ha accettato la candidatura del M5S, per il presidente nel capoluogo pugliese il PD dovrebbe rivendicare, non pretendere sottolinea Emiliano, la candidatura del sindaco proprio in virtù del buon governo della città.