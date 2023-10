Lunedì 9 ottobre, alle ore 12.00, l’I.I.S.S. “Romanazzi” di Bari ospiterà il progetto formativo della Fondazione Veronesi sull’educazione alla salute, la prevenzione e la ricerca scientifica.

La Fondazione Veronesi è conosciuta in Italia per le attività di educazione alla salute che costituisce non solo un investimento nel benessere individuale, ma anche uno strumento fondamentale per la prevenzione e la promozione della salute pubblica. Nel corso degli anni, grazie anche al Protocollo d’Intesa firmato con il Ministero dell’Istruzione, la Fondazione Veronesi ha interagito con oltre 400.000 studenti e 7.000 docenti, consolidando la convinzione che sia necessario lavorare alla proposta di una legge che istituisca l’educazione alla salute come materia d’insegnamento obbligatoria, sottolineando l’importanza della prevenzione e della salute personale e collettiva.

Sarà il senatore Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e istruzione a Palazzo Madama, ad aprire l’incontro dopo i saluti della dirigente scolastica Rosangela Colucci. Seguirà l’intervento della rappresentante della Fondazione Veronesi, Annamaria Parola. Infine, il divulgatore scientifico Alessio Perniola interagirà con gli studenti sugli argomenti della prevenzione e dell’educazione alla salute.