Presentato a Bari il progetto del Parco della Giustizia: un’opera inserita in un intervento di riqualificazione urbana e di rigenerazione di un’area in disuso di 15 ettari che saranno restituiti alla città, con investimenti per 405 milioni di euro e risparmi per 3,6 milioni di euro annui sui fitti passivi. Entro l’anno il termine delle demolizioni, nei primi mesi del 2024 il bando per l’appalto integrato.

Il Parco della Giustizia di Bari, che sorgerà nel quartiere Carrassi nell’area delle ex Caserme Milano e Capozzi, è un’opera complessa di rigenerazione urbana che riunirà in un unico sito le sedi dell’amministrazione giudiziaria e restituirà al capoluogo pugliese e ai suoi abitanti un luogo per molti anni inutilizzato, un grande parco, servizi e spazi aperti attrezzati. Il progetto si propone di riconnettere il territorio urbano, creare luoghi accessibili e inclusivi, migliorare la qualità della vita dei cittadini, dei dipendenti, degli utenti, di visitatori e turisti.

L’area dove sorgerà il Parco della Giustizia, che si estende per circa 15 ettari e ospita 26 costruzioni attualmente in fase di demolizione, connette un territorio urbano oggi frammentato, che comprende altre importanti aree della città, come l’ex Ospedale Militare Bonomo, l’ex Caserma Magrone e l’attuale Palazzo di Giustizia nel quartiere Libertà. Su tali siti l’Agenzia del Demanio promuove una strategia di riqualificazione urbana basata sull’aumento degli spazi verdi: un approccio innovativo, nel rispetto delle politiche ambientali, per migliorare la qualità dell’aria e per rendere la città più vivibile attraverso la creazione di un grande polmone verde con percorsi pedonali e piste ciclabili.