Sostenibilità ed efficienza energetica con una riduzione delle emissioni di carbonio. Si chiude il progetto di cooperazione transfrontaliera “SOLAR – Sustainable reduction Of carbon footprint Level in programme AiRports”, finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020 con un budget di quasi 700mila euro. Il progetto si è posto l’obiettivo di promuovere pratiche strumenti innovativi per ridurre le emissioni di carbonio e migliorare l’efficienza energetica nel settore pubblico e ha puntato non solo ad ottenere l’Airport Carbon Accreditation, unico programma ufficiale volontario di certificazione aeroportuale nell’ambito della gestione delle emissioni di anidride carbonica, ma anche a diffondere conoscenze sugli strumenti disponibili sulle azioni da mettere in campo per ridurre l’impatto ambientale delle attività giornaliere eseguite da chi lavora in aeroporto, dai fornitori e dai vettori.