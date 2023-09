«La presenza a Bari del Presidente Nazionale di NOI MODERATI On. Maurizio LUPI e dell’On. Alessandro COLUCCI, parlamentare eletto nella circoscrizione Puglia, ha riempito la giornata barese di sostanza e di contenuti politici e ha rimarcato l’attività politica di NOI MODERATI nella città di Bari che sta diventando sempre più incisiva». Lo scrive in una nota Luigi Barnabà, coordinatore cittadino di Noi Moderati.

«L’On. Maurizio Lupi, nel corso dei vari interventi pubblici della giornata, ha duramente criticato l’aumento del costo del denaro da parte della Banca Centrale Europea, ha espresso perplessità sul silenzio dell’Europa sul dramma epocale dei migranti, ha evidenziato la ritrovata credibilità internazionale ottenuta grazie all’azione politica di questo governo, ha sottolineato le priorità di NOI MODERATI per il Paese: sostegno alle famiglie, migliorare la conciliazione lavoro/famiglia, rafforzare le politiche per la natalità, coniugare lavoro e salario dignitoso per i giovani.

E’ intervenuto, inoltre, sulla scelta del candidato sindaco a Bari, sollecitando gli altri partiti del centrodestra barese a fare presto e a scegliere un candidato sindaco che, al di là dell’appartenenza politica, possa essere il miglior sindaco per amministrare Bari con capacità, lealtà ed efficienza. Ha sottolineato la necessità di aprirsi al contributo delle liste civiche che, specialmente in Puglia, sono una ricchezza, non solo appannaggio della coalizione avversa, che rappresentano la vivacità di una società che vuole tornare ad essere protagonista.

I molteplici incontri della mattina, informali e riservati, con alcuni amministratori (consiglieri regionali, consiglieri comunali e consiglieri di municipio), l’incontro con numerose associazioni, il confronto con sindacati, la presenza numerosa e partecipata dei due convegni tenuti nel pomeriggio all’interno della Fiera del Levante, hanno confermato l’interesse crescente degli addetti ai lavori, tra i quali ci potrebbero essere anche i riformisti e i popolari delusi del centrosinistra e, soprattutto, dei cittadini baresi verso il nostro Partito. Un Partito che alle ultime elezioni amministrative tenute nei comuni pugliesi si è attestato al di sopra del 6% dei consensi. Un Partito moderato, democratico cristiano, liberale, europeista, garantista, che fa parte a pieno titolo del Partito Popolare Europeo, che controbilancia la coalizione di centrodestra verso posizioni moderate democratico cristiane, che mette al centro della propria azione politica la persona, che difende i diritti delle famiglie, che sostiene i giovani.

Un Partito organizzato e strutturato anche nella città di Bari, pronto e deciso a presentare la propria lista al Comune di Bari e in tutti e cinque i Municipi e non certamente per fare mera testimonianza. Un Partito che si presenterà ai cittadini baresi con una identità chiara e un programma ben definito, decisamente collocato nella coalizione di centrodestra, con la competenza dei propri militanti, la serietà dei candidati, donne e uomini che hanno capacità professionali e capacità specifiche, provenienti dalla società civile ma anche di cultura e militanza politica, che sono presupposto indispensabile per una politica seria, efficace, concreta».