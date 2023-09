Dagli Usa alla Puglia per ritrovare le sue origini: un bagno di folla ha accolto, a Gioia del colle l’icona del cinema americano Sylvester Stallone, famosissimo in tutto il mondo per film come “Rocky” e “Rambo”, arrivato nel comune del barese per ricevere la cittadinanza onoraria. Prima però ha visitato la città: tra le tappe la casa appartenuta ai suoi nonni paterni prima che emigrassero negli Stati Uniti attorno al 1930. L’attuale proprietario ha voluto donare alla star di Hollywood una sciarpa del Bari calcio con la quale il celebre attore si è affacciato dal balcone, in piazza XX settembre, per salutare i tantissimi presenti. Stallone è arrivato in Puglia accompagnato da suo fratello Frank, noto musicista, attore e cantautore, la moglie e le figlie. Poi il momento tanto atteso: quello dell’onorificenza consegnata dal sindaco di Gioia del Colle Giovanni Mastrangelo.