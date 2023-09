A pochi giorni dall’inaugurazione della Fiera del Levante a Bari, il gruppo regionale di Fratelli d’Italia porta nuovamente alla luce il degrado di una struttura costata oltre 25 milioni di euro, realizzata in tutta fretta, in soli due mesi, per far fronte all’emergenza sanitaria: l’ormai ex Covid Hospital e situato ancora all’interno del quartiere fieristico. Macchinari di ultima generazione, posti letto per ospitare chi, purtroppo, doveva fare i conti con il virus. Ciò che si vede dall’esterno oggi sono i rifiuti nel piazzale antistante e stanze completamente vuote, una struttura che di fatto ha ancora oggi costi notevoli.