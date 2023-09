La Puglia guarda all’estero e si promuove come destinazione turistica autentica ed esperienziale, grazie al Piano Media Estero e Italia. Dalla BBC alla CNN, da Eurosport ai principali aeroporti Internazionali, metro e tram italiani, passando per The New York Times, Vogue e Vanity Fair.

Il filo conduttore è la narrazione delle destinazioni e dei temi che riguardano i principali prodotti turistici: Mare, Sport, Natura e Benessere, Enogastronomia, Arte e Cultura, Borghi, Wedding Destination, con l’obiettivo di perseguire la destagionalizzazione dei flussi e avviare la promozione della prossima stagione, che punterà sulla qualità più che sulla quantità.