Non ce l’ha fatta dopo cinque giorni di agonia il 28enne Giacomo Ardito coinvolto in un grave incidente stradale sulla strada provinciale che collega Cassano ad Acquaviva. Il giovane, originario di Cassano, è deceduto ieri sera nel reparto di Neurologia dell’Ospedale “Miulli” dopo aver lottato tra la vita e la morte in questi giorni. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto frontale tra la sua vettura ed un autocarro.

Il 28enne era arrivato già in condizioni molto gravi al nosocomio di Acquaviva ed era stato operato. I sanitari, sin da subito, si erano riservati la prognosi, inducendo il coma farmacologico, ma le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate sino a ieri sera. Definito da parenti ed amici come una gran bella persona ed un grande lavoratore. Il suo corpo si trova ora all’obitorio del “Miulli” a disposizione dell’autorità giudiziaria: c’è da decidere in merito all’eventuale autopsia.

La vettura coinvolta nell’incidente, tra le altre cose, era alimentata a gas ed è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco mentre le indagini sono affidate alla Polizia Locale di Acquaviva delle Fonti.