Un doppio bollino rosso quello che caratterizzerà la Puglia sia per quel che riguarda il quarto ed ultimo weekend di controesodo dalle vacanze che per il caldo. In Italia saranno circa 11 milioni i veicoli in transito fra le giornate di sabato e domenica secondo i dati di ANAS con picchi di quasi mezzo milione nelle ore di punta. Una percentuale importante sarà proprio in Puglia con particolare attenzione alla strada statale 16 Adriatica in direzione nord ed anche alla strada statale 7 Appia. Ma, come detto, il bollino rosso non riguarderà solo il traffico bensì anche il caldo.

Bari è tra le città su cui il Ministero della Salute ha posto una particolare attenzione almeno sino a domenica. Un’ultima ondata di caldo che in Puglia toccherà punte di non meno di 36 gradi anche se quello che preoccupa di più è il tasso elevatissimo di umidità. Secondo il bollettino ministeriale, già nella giornata odierna Bari registra i 33 gradi, con l’elevato tasso di umidità che ne farà percepire 36. Stessa situazione domani, quando la temperatura percepita alle 14 toccherà i 36 gradi.

Si tratta comunque degli ultimi giorni di caldo intenso, poi un ciclone proveniente dal nord Europa si abbatterà sull’Italia portando forti piogge e temperature nettamente più basse.