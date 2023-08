Dramma nel Barese, sul lungomare di Palese. Un uomo è stato trovato senza vita nelle acque nei pressi dell’ex ristorante “Altro Mondo”. La vittima è stata notata riversa in mare a poca distanza dagli scogli di una spiaggia dove c’erano bagnati. Proprio questi ultimi hanno chiamato i soccorsi nel tentativo di salvare l’uomo, ma per lui non c’era già più nulla da fare. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio. Sul posto è intervenuta la Polizia su segnalazione della Capitaneria di Porto. Ancora sconosciute le cause della morte. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella del malore che potrebbe aver colpito improvvisamente la vittima, caduta infine in acqua. In corso gli approfondimenti da parte della Scientifica. Il cadavere è stato recuperato.