Sei treni in più per raggiungere Giovinazzo e assistere all’esibizione delle Frecce Tricolori, in occasione dell’Air Show 2023, in programma domenica 27 agosto.

Il regionale di Trenitalia Puglia, d’intesa con Regione Puglia, committente del servizio, metterà a disposizione sei collegamenti straordinari, nel primo pomeriggio e in tarda serata che si aggiungono ai 26 collegamenti ordinari in circolazione nei giorni festivi sulla linea Bari-Foggia, per un totale di circa 20 mila posti offerti.

Un’opportunità che mira a incentivare la mobilità sostenibile in regione dando la possibilità di viaggiare comodi e senza lo stress di raggiungere la location dell’evento.