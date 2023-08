L’aggiornamento odierno dei prezzi medi dei carburanti lascia ancora la Puglia, ormai stabilmente in questo periodo, al primo posto tra le regioni italiane per il costo medio della benzina al self ad 1,969. Non va meglio per il diesel dove la Puglia è quinta in Italia con una media nei distributori di 1,848 superata da Calabria (1,872) in vetta e poi Liguria, Sardegna, Valle d’Aosta e Molise. Leggermente meglio la situazione che si registra, invece, per quel che riguarda Gpl e Metano. Continua difatto la sua corsa il carburante che in autostrada è stabilmente oltre i 2 euro al litro un po’ dovunque sul “servito”. Il weekend di rientri dopo le vacanze di ferragosto non aiuta certo a calmierare i prezzi con circa 12 milioni di italiani in viaggio sulle strade per il controesodo da bollino nero.

Pur essendo stabili i prezzi ormai da tre giorni si resta su livelli particolarmente elevati ma il Governo, al momento, non pensa ad un taglio delle accise per provare a calmierare il costo del carburante. Ed allora il Codacons è sceso in campo con una denuncia alle procure di tutta Italia ed in particolare della Puglia, dunque, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Trani, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per appropriazione indebita e speculazione da aggiotaggio con diffida a congelare i 2,2 miliari di euro di accise incamerati solo nell’ultima settimana. Contestualmente la denuncia è contro i distributori di benzina ed i grossisti che hanno speculato, dicono dal Codacons, sulle vacanze degli italiani.