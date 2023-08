Nel corso della mattina del 17 agosto, personale della Squadra Mobile, coadiuvato da un equipaggio delle Volanti, al termine di un servizio di osservazione e pedinamento, è riuscito ad individuare e fermare un giovane partenopeo, in trasferta a Bari, presunto responsabile di una truffa in danno di un anziano signore, dal quale era riuscito a farsi consegnare una cospicua somma di denaro. Gli accertamenti compiuti nella fase delle indagini preliminari, hanno consentito, nell’immediatezza dei fatti, di trarre in arresto il presunto responsabile della truffa.

I fatti, in relazione ai quali, è stata effettuata la citata operazione di Polizia Giudiziaria si inseriscono in una più ampia attività di prevenzione e repressione avviata, di recente, dalla Questura di Bari, proprio a causa della recrudescenza del fenomeno delle truffe agli anziani.

La tecnica adottata ed ormai consolidata è sempre la stessa: i malviventi studiano in maniera approfondita la vittima, individuata sempre tra le persone più vulnerabili perché anziane o semplicemente sole; riescono, in qualche maniera, a recuperare informazioni di carattere personale, quali il numero di cellulare, il nome di un parente, e poi, simulando un finto incidente accaduto al congiunto o più semplicemente la necessità di consegnare un pacco, per conto di un nipote, riescono ad ingannare la vittima, facendosi consegnare anche ingenti somme di denaro o altre utilità.

Questo è quello che è accaduto, ieri mattina, ad un anziano signore del ’48 di Bari, dal quale il giovane napoletano è riuscito a farsi consegnare la somma di 4.800 euro, in contanti, quale saldo per la consegna di un pacco indirizzato a suo nipote. Anche in questo caso, i presunti truffatori erano riusciti ad ingannare l’anziano signore, che aveva creduto di essere stato contattato al telefono dal nipote, che gli aveva chiesto di ritirare il pacco da un corriere e di pagarne il prezzo.

Gli agenti sono riusciti ad intercettare il sospettato, giunto in questo capoluogo con un’auto presa a noleggio, e a pedinarlo costantemente, sino a quando è stato colto nella flagranza della truffa.