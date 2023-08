Sono state ore di angoscia ma fortunatamente c’è stato un lieto fine. È stata ritrovata, dopo oltre due giorni di estenuanti ricerche, Gabriela Emanuela, la ragazzina di 12 anni, di origini rumene, residente a Carovigno, che era scomparsa da Bari la mattina di giovedì 10 agosto. La giovane, in base a quanto reso noto, si trovava nel territorio di Casamassima, anche se restano ancora sconosciuti i motivi del suo improvviso allontanamento.

A dare la buona notizia è stato il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzillotti, attraverso un post sulla sua pagina Facebook. Il primo cittadino, nei giorni scorsi, aveva anche pubblicato un appello, sempre sui social, a chiunque potesse fornire informazioni utili alle ricerche.

Anche la Procura del capoluogo si era occupata della vicenda, aprendo un’inchiesta a carico di ignoti.

La giovane era svanita nel nulla nella mattinata di giovedì, dopo essere arrivata a Bari in compagnia della mamma per fare acquisti. Madre e figlia avevano viaggiato in treno da Carovigno, per poi prendere un taxi all’esterno della stazione ferroviaria, con il quale avevano raggiunto il centro cittadino.

In viale Unità d’Italia, le due donne erano entrate in un negozio di fotografia ed avevano scelto insieme alcuni oggetti ma, al momento di pagare, la mamma si era accorta che la giovane era sparita.

Scattata la denuncia ai Carabinieri sono partite le ricerche, alle quali hanno collaborato anche i volontari dell’associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse. Per oltre due giorni sono stati passati al setaccio tutti i luoghi frequentati abitualmente dalla 12enne. Al piano di ricerca, attivato dalla Prefettura, hanno preso parte oltre alle Forze dell’Ordine, anche i Vigili del Fuoco ed alcune associazioni di volontariato. Infine la bella notizia che tutti aspettavano, comunicata dai Carabinieri ai genitori della ragazzina che, dopo ore di angoscia, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.