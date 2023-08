Armati di fucile da caccia hanno assaltato una farmacia, svuotando il registratore di cassa e tenendo sotto scacco clienti e personale. È accaduto a Ceglie del Campo, periferia sud di Bari, dove gli agenti della Squadra Mobile del capoluogo hanno arrestato uno dei due presunti responsabili di una violenta rapina messa a segno nel pomeriggio di giovedì 10 agosto. In manette è finito un cittadino albanese di 22 anni, rintracciato e bloccato poche minuti dopo il colpo. In base a quanto emerso dalle indagini, supportate dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza e dal racconto di alcuni testimoni, i due rapinatori, vestiti di scuro e con i volti coperti, hanno fatto irruzione nell’attività commerciale impugnando un fucile Beretta calibro 12, con il quale avrebbero minacciato i presenti. Uno di loro ha così raggiunto il retro del bancone, portando via i contanti dalla cassa. Poi ha rivolto la sua attenzione ad alcuni clienti, strappando una collanina in oro dal collo di una donna e tentando di scippare la borsa ad un’altra, fortunatamente senza successo. A quel punto i rapinatori si sono dati alla fuga, in sella ad una moto di grossa cilindrata ma almeno uno dei due non è andato molto lontano. Gli agenti della sezione “Falchi” della Squadra Mobile, hanno subito fermato il 22enne albanese, recuperando anche mezzo, fucile e refurtiva. Per il giovane si sono così aperte le porte del carcere di Bari mentre sono tuttora in corso le indagini per identificare il complice.