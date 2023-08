Un piano organico di interventi, su tutto il territorio regionale, finalizzati alla salvaguardia dei diritti degli animali ed all’ inasprimento del regime sanzionatorio per chi li abbandona, come spesso accade nel periodo estivo. È quanto previsto dalla proposta di legge in Consiglio Regionale portata avanti dal consigliere della Lega, Fabio Romito, che ha scelto il canile rifugio ADA ONLUS, in viale Lindemann, nella zona industriale di Bari, per illustrare i contenuti della pdl per l’istituzione del Garante regionale per i diritti degli animali.

Il servizio di News24.City.