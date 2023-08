L’obiettivo è la riduzione dei tempi di percorrenza nel collegamento diretto tra Napoli e Bari: entro il 2024 si punta a portare la durata del viaggio a 2 ore e 40 minuti rispetto a quella attuale di 4 ore e 10 minuti. La delicata tratta Apice-Hirpinia, che si sviluppa per 18 chilometri, 12 dei quali sottosuolo, sarà coperta più velocemente con la realizzazione della galleria di Grottaminarda, lunga circa due chilometri.

I lavori, che impiegheranno oltre 100 persone altamente specializzate divise in quattro gruppi, hanno avuto inizio martedì e proseguiranno per cinque mesi, senza soste. In azione, per lo scavo, la talpa meccanica Aurora, lunga 100 metri e dotata di 18 motori per una potenza complessiva di 6.3 Megawatt. Una testa rotante dal diametro di 12 metri avanzerà in media per 16 metri al giorno facendosi largo tra le rocce. La galleria sarà contestualmente rivestita da un anello di nove conci prefabbricati.

I convogli, al termine degli interventi, potranno procedere ad una velocità di circa 200 chilometri orari. Il costo complessivo delle opere è fissato in 628 milioni di euro. I cantieri della nuova linea alta velocità Napoli-Bari sono ora tutti in fase di realizzazione: già completati il nodo di interscambio Napoli-Afragola e il lotto Bovino-Cervaro, sul subappennino dauno, è stata recentemente attivata la variante Cancello-Frasso Telesino, fra le province di Caserta e Benevento.