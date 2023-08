Storie di vita, emigrazione per mare e guerra: trentadue anni fa la nave Vlora attraccava nel porto di Bari con a bordo circa 20mila profughi albanesi, costretti a scappare dalla loro terra natia in cerca di un futuro migliore. In occasione del 32esimo anniversario Bari, in collaborazione con il Teatro Pubblico pugliese, ricorda quel’8 agosto del 1991, dell’evento che ha segnato la storia dell’immigrazione nel Novecento e lo fa all’interno del Teatro Piccinni e al Museo Civico con due appuntamenti a ingresso libero.

Presente anche Duli Caja, l’artista albanese autore dell’arazzo, realizzato con scampoli di tessuto colorato e composto da circa ventimila bottoncini cuciti in stoffa, esposto nella sala giunta di Palazzo di Città.