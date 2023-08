Il tema caldo è quello delle prossime amministrative a Foggia, ormai imminenti, per le quali il centrodestra pugliese promette un nome entro questa settimana, poi toccherà a Lecce e Bari: la coalizione che comprende Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Noi Moderati e Nuovi Psi si è riunita a Bari per continuare a lavorare sulla scelta dei nomi che concorreranno alla carica di sindaco nelle diverse e importanti città pugliesi, puntando su una coalizione unita. Un peso specifico verrà dato alle civiche e non ci sarà, come ha detto l’onorevole Mauro D’Attis, un partito che sventolerà la bandiera del candidato sindaco.