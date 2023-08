Nel segno della continuità ma con uno sguardo rivolto ancor di più al futuro. E’ con questo spirito che è avvenuta negli scorsi giorni l’elezione a presidente della Camera di Commercio di Bari di Lucia Di Bisceglie, prima donna ai vertici dell’ente camerale barese. Ruvese, dirigente di Confcommercio Bari/Bat, consigliera della Camera di Commercio di Bari dal 2016 al 2019 e presidente del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Bari dal 2012 al 2015, Lucia di Bisceglie è presidente di Terziario Donna di Confcommercio Bari/Bat, vice presidente di Terziario Donna di Confcommercio nazionale e direttore di Confservizi Bari.

La prematura scomparsa di Alessandro Ambrosi ha inevitabilmente lasciato un segno nell’economia del territorio pugliese. Ma per Lucia Di Bisceglie si riparte dalla continuità con uno sguardo attento ad innovazione, giovani e formazione.

Una delle prime uscite pubbliche di Lucia Di Bisceglie ad Andria per la presentazione di un nuovo step del Distretto Urbano del Commercio. Uno strumento che serve a far sistema e per cui bisognerà continuare a lavorare anche in futuro.

