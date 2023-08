Un uomo di 88 anni è stato investito da un’automobile di passaggio, a quanto pare una Smart, in contrada Santa Caterina a Bari, poco distante dall’omonimo centro commerciale.

Per la vittima, di cui non si conoscono le generalità, non c’è stato nulla da fare. A quanto si apprende sarebbe uscito dalla sua auto appena parcheggiata e travolto dalla Smart che arrivava in senso opposto.

Inutili i tentativi degli equipaggi del 118 intervenuti sul posto, insieme alla polizia locale.