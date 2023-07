La macchina dell’accoglienza non si ferma: sono 85 i migranti sbarcati nel porto di Bari a bordo della nave Rise above della ong tedesca Life line attesa già nel pomeriggio del 26 luglio ma approdata, causa maltempo, verso le 6 della mattina del 27 luglio. Le persone accolte sono per lo più provenienti dal Corno d’Africa: tra loro ci sono 10 donne e 26 minori di cui 23 non accompagnati. Due i bambini molto piccoli: uno di 9 mesi con ustioni sulle gambe, immediatamente trasportato al Giovanni XXIII, e uno di due anni. Non si sono registrate situazioni particolarmente critiche.

La prefettura di Bari ha organizzato la gestione del primo soccorso. Sulla banchina, oltre alle associazioni, anche i volontari della Croce rossa che hanno allestito un gazebo per aiutare i migranti.