Macabra scoperta dei vigili del fuoco intervenuti nella notte, attorno alle 3, per spegnere le fiamme che hanno avvolto un’auto elettrica parcheggiata nei pressi del centro commerciale di Santa Caterina, a Bari. All’interno dei veicolo è stato trovato infatti il corpo carbonizzato di uomo, la cui identità non è stata ancora chiarita. L’ipotesi più probabile, secondo quanto emerso sino ad ora, è che l’auto elettrica possa aver avuto un guasto, forse un cattivo funzionamento della alimentazione elettrica del mezzo. Le fiamme avrebbero avvolto rapidamente il veicolo, senza lasciare scampo all’uomo. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ha avviato un’indagine sull’episodio, coordinati dal magistrato della procura di Bari Michele Ruggiero. Gli agenti della squadra mobile hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’ipermercato che potrebbero aver immortalato quegli istanti. Quanto al corpo carbonizzato, una prima ispezione cadaverica è stata già effettuata presso l’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari, ma non è stato possibile stabilire con certezza età ed etnia della vittima a causa dell’avanzato stato di carbonizzazione. Saranno necessari anche esami antropologici. L’incarico per l’autopsia sarà conferito nelle prossime ore.