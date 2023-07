Tre anni fa, un maledetto incidente sul lavoro. Una tragica fatalità. Un momento terribile che ha provocato tanto dolore e tanta tristezza. E che ha portato via per sempre Michele Perrini, a soli 22 anni. Il calcio era la sua grande passione. Ha giocato in realtà dilettantistiche pugliesi. Il suo cuore era diviso a metà tra Bitonto, la squadra della sua città, e Inter. Passioni condivise con tanti amici, tutti presenti in occasione dell’evento intitolato alla sua memoria, giunto alla terza edizione.

Michele Perrini sarà ricordato per sempre, grazie all’impegno organizzativo della sua famiglia e dei suoi tanti amici. Il ricordo di Michele Perrini deve servire anche e soprattutto per tenere alta l’attenzione su una tematica importante: la sicurezza sui luoghi di lavoro.