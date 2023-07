Dall’esigenza condivisa di incrementare la collaborazione istituzionale in ambiti territoriali, come il litorale pugliese, caratterizzati dalla primaria valenza degli interessi marittimi, in quanto strettamente correlati allo sviluppo economico e al patrimonio culturale regionale, nasce il primo accordo sottoscritto in Italia: un protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Comando Generale delle Capitanerie di Porto. Tra gli obiettivi il miglioramento della sicurezza delle attività marittime costiere e balneari, la gestione integrata della costa, il contributo operativo alle politiche regionali sui temi della tutela ambientale, la conservazione e valorizzazione della costa e del mare.