Cinema e audiovisivo: è tempo per la Puglia di ripartire. È tempo di parlare di strategie, di visioni, di risorse e di obiettivi per il futuro di una Regione che ha scelto negli ultimi 13 anni di fare del cinema e dell’audiovisivo uno dei suoi settori di investimento strategici. Si è tenuta sul tema una tavola rotonda organizzata da CNA – Cinema e audiovisivo Puglia in occasione della prima assemblea regionale. Molte regioni italiane sono già all’opera, spiega Ivan D’Ambrosio, presidente CNA, e hanno già pubblicato i loro bandi e posizionato i loro territori nel mercato delle opportunità a cui ogni produzione attinge per cofinanziare i progetti.