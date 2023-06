Avrebbe distrutto con una motosega due panchine in legno della piazzetta Le monache a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, forse perché stanco del chiasso che a tarda ora arriva proprio dal largo che si trova a pochi passi dalla sua abitazione. A immortalarlo sono state le telecamere di sorveglianza della zona che hanno ripreso l’intera scena mentre l’uomo distruggeva parte dell’arredo urbano posizionato nella piazzetta. A rendere nota la vicenda è stato il sindaco di Ruvo, Pasquale Chieco, che in un post, pubblicato su Facebook ha raccontato cosa è successo nella serata di ieri intorno alle 11 quando la piazza era deserta. “Le immagini nitidissime delle telecamere dei vigili mostrano una scena surreale: un uomo prende la motosega e distrugge due panchine. Guardo il video e resto senza parole”, scrive il primo cittadino. L’uomo, che risiede a Ruvo, sarebbe stato identificato e convocato al comando della polizia municipale in attesa di essere ascoltato. “Posso immaginare il vociare a tarda ora, qualche intemperanza giovanile, qualche risposta maleducata all’invito a fare silenzio – annota Chieco – ma siamo davanti a una reazione violenta, assolutamente sproporzionata, inaccettabile e molto pericolosa. Un comportamento da condannare fermamente”. “Ora – conclude il primo cittadino – la giustizia farà il suo corso e il responsabile pagherà per il suo gesto”.