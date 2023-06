Nella mattina di sabato 10 giugno, l’Associazione degli Ex Allievi della Nunziatella ha inaugurato, nel Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare di Bari, una stele che, commemorando i 12 ex allievi dell’Istituto tumulati nel Sacrario, onori tutti i caduti per la Patria.

Fondata nel 1787 da Ferdinando IV di Borbone a Napoli, la Nunziatella è la più antica Scuola Militare d’Europa e tuttora accoglie, nella sua suggestiva sede cinquecentesca, arroccata sulla collina di Pizzofalcone, ragazzi di tutta Italia che, superato un impegnativo concorso, vi frequenteranno, con le stellette al bavero dell’uniforme, gli ultimi tre anni del Liceo Classico e Scientifico per poi proseguire nella vita militare frequentando una delle Accademie o lasciarla, intraprendendo gli studi universitari[1].

Nell’uno o nell’altro caso, chi ha frequentato la Nunziatella resta, in genere, visceralmente legato alla Scuola che cercherà ogni anno di tornare a visitare almeno il 18 novembre, ricorrenza della fondazione, quando gli allievi del primo anno giurano fedeltà alla Patria.

L’Associazione raccoglie e organizza gli ex allievi, molto legati tra di loro anche se di generazioni, provenienze geografiche o occupazioni professionali molto diverse.

La stele inaugurata oggi, alla presenza del Prefetto di Bari, Antonia BELLOMO, del Presidente del Consiglio Comunale, Michelangelo CAVONE, dei Comandanti della Legione dei Carabinieri Puglia, della Legione Allievi della Guardia di Finanza e del Comando Militare Esercito della Puglia e dei rappresentanti degli altri comandi delle Forze Armate[2], nonché dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionale e Provinciale, ha visto schierati al suo cospetto i vertici nazionali dell’Associazione con un folto gruppo di ex allievi pugliesi e il Comandante della Nunziatella, Colonnello Giuseppe STELLATO, con una nutrita rappresentanza di allievi che, nella loro elegante uniforme storica, nella serata di ieri, hanno condotto una visita culturale di Bari vecchia, suscitando curiosità e simpatia tra turisti e abitanti del quartiere.

Il monumento, disegnato dall’architetto Michele BELLINO DI Adelfia, ex allievo della Nunziatella e realizzato con contributi offerti da ex allievi di tutta Italia, è stato scoperto dal Presidente Nazionale dell’Associazione, avvocato Giuseppe IZZO e dal Comandante della Scuola che hanno, poi, accompagnato la deposizione di una corona di alloro in onore ai caduti, portata da due ex allievi. Ha reso gli onori militari un picchetto in armi della Brigata Pinerolo.

Al termine della cerimonia, allievi ed ex allievi, guidati dal personale del Sacrario, hanno visitato il complesso monumentale che, con l’Altare della Patria e il Sacrario di Redipuglia, è il principale punto di riferimento d’Italia per la commemorazione dei caduti.

A dispetto delle aspettative del Re Borbone, furono ex allievi della Nunziatella Carlo Pisacane e Guglielmo Pepe, nonché tutti i principali comandanti garibaldini dell’impresa dei Mille. Oggi sono ex allievi Ufficiali ai vertici delle Forze Armate, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ex ministri e ex presidenti della Corte Costituzionale, Parlamentari, Presidenti di Regione, magistrati, manager, professori universitari ecc.

Erano presenti i rappresentanti del Comandante delle Scuole dell’Aeronautica e III Regione Aerea, della Brigata Pinerolo e del Comando Regionale della Guardia di Finanza e del Commissario Generale per le onoranze Funebri Militari.