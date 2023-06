Sulla base degli ultimi dati sugli incidenti stradali ACI – Istat, nel Comune di Bari nel 2021 si sono verificati 1.446 incidenti con 11 morti e 2.120 feriti. Un sostanziale aumento dei sinistri rispetto al 2020, anno durante il quale si sono registrati 1.092 incidenti, 12 le vittime e 1.605 i feriti, con un costo sociale di oltre 265milioni di euro, pari a 214,83 euro per abitante. Ed è per questo che Polizia Locale di Bari e Aci sono scesi in campo insieme per la guida in sicurezza: sono stati 130 gli agenti coinvolti in tre giorni di formazione in collaborazione con l’Automobile Club del capoluogo pugliese e i Formatori ACI Ready2Go. Lo scopo del progetto è stato quello di formare e sensibilizzare il personale delle Forze dell’Ordine su educazione stradale, attraverso una parte teorica, in cui sono stati affrontati i concetti fondamentali della Guida in Sicurezza utili a prevenire un incidente stradale, e una parte pratica, iniziata illustrando la corretta posizione di guida, per poi affrontare lo slalom dinamico, l’utilizzo del dispositivo Abs ed alcuni esercizi su fondo a scarsa aderenza evitando l’ostacolo.