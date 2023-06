Un operaio di 23 anni, originario di Corato, è deceduto questa mattina dopo esser stato investito sulla Strada Provinciale 231 nel territorio di Terlizzi. E’ accaduto attorno alle 7,30 e secondo una prima ricostruzione ad investire il giovane sarebbe stata una donna di 45 anni andriese alla guida di una Dacia. L’autista non avrebbe visto il 23enne, operaio di una ditta che si occupa di pulizia stradale, impegnato stamane nella pulizia del bordo strada per liverarlo dell’erba. La donna si è subito fermata a prestare soccorso ma all’arrivo del 118 l’equipe sanitaria non ha potuto far altro che constatare il decesso del 23enne. Per verificare l’esatta dinamica di quanto accaduto e procedere alle indagini, sul posto i carabinieri del comando di Molfetta e il personale dello Spesal della Asl di Bari.