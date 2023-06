Sparatoria a Carbonara. Un uomo di 51 anni sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco ad una gamba nel pomeriggio. Sul posto la Polizia di Stato e la Squadra Mobile. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che non ci siano collegamenti con la criminalità organizzata. L’uomo, trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono ancora in corso per risalire all’autore del folle gesto. Da ciò che emerso finora la vittima avrebbe riferito di due persone a bordo di una bici elettrica.