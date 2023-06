Una passeggiata in bici per le strade di Bari. In occasione della “giornata mondiale della bicicletta”, che l’ONU con la risoluzione 72/272 del 2018 ha dichiarato il 3 giugno, invitando tutti gli Stati membri a diffondere la cultura di un mezzo di trasporto a emissioni 0, CUB – Ciclisti Urbani Baresi con FIAB Bari – Ruotalibera e Asd Motivation Bike e con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport, hanno organizzato una ciclopasseggiata partita da Largo Giannella, con arrivo al waterfront di San Girolamo, passando per lama Balice.

La ciclopasseggiata, alla quale parteciperanno anche gli assessori comunali allo Sport, Pietro Petruzzelli, e alla Mobilità, Giuseppe Galasso, è pensata per promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e salutare, oltre che per favorire la condivisione di momenti di svago e di socializzazione tra i partecipanti.