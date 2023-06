Insieme a un gruppo composto da altre cinque persone avrebbe rapinato un portavalori nei pressi del casello autostradale di Bari Sud, mettendo a segno un colpo da due milioni di euro. Per questo, con l’accusa di rapina aggravata in concorso, un 45enne di Bitonto è stato arrestato oggi dagli agenti della squadra mobile di Bari e portato in carcere.

I suoi complici non sono stati ancora identificati, l’uomo ha precedenti giudiziari e di polizia. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Bari su richiesta della Procura. I fatti risalgono al 20 ottobre 2021: in sei – armati e con il volto coperto – costrinsero l’autista a fermarsi e, dopo avergli puntato un’arma in faccia, si impossessarono del carico di valori e tabacchi che trasportava.

Determinanti, per l’identificazione del 45enne, le immagini del sistema di videosorveglianza del mezzo, che hanno permesso il riconoscimento fisico e ‘fonetico’ (si legge negli atti ndr) del presunto responsabile. Gli agenti della squadra mobile di Bari, che hanno condotto le indagini, sono risaliti a lui anche grazie all’analisi del traffico del suo telefono.