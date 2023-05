Fine pena mai. La Procura di Bari ha chiesto due condanne all’ergastolo nei confronti di Nicola Cifarelli e Cesare Michele Oreste, ritenuti responsabili dell’omicidio di Angelo Popolizio, il 28enne svanito nel nulla il 7 agosto 2014, ad Altamura. Un possibile caso di “lupara bianca” che vede i due imputati accusati anche di occultamento di cadavere e porto e detenzione di arma da fuoco, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. Secondo l’ipotesi sostenuta dalla Procura del capoluogo, il giorno della scomparsa i due avrebbero prelevato Popolizio in un circolo ricreativo e, dopo averlo condotto in auto in una zona di campagna, lo avrebbero ucciso con diversi colpi di arma da fuoco. Una volta compiuto il delitto, il corpo della vittima sarebbe stato caricato a bordo della vettura e lasciato in custodia ad un affiliato al clan D’Abramo-Sforza, di cui i due farebbero parte, affinché venisse fatto sparire per sempre. Il cadavere infatti non è mai stato ritrovato. Il brutale omicidio, secondo la ricostruzione della Direzione Distrettuale Antimafia, sarebbe stato commissionato dopo che il gruppo criminale aveva appreso la notizia che Popolizio era stato a sua volta incaricato, da un clan rivale, di uccidere un esponente di spicco degli Abramo-Sforza. I presunti killer vennero raggiunti dalle ordinanze di custodia cautelare nel maggio del 2022, a distanza di quasi 8 anni dal delitto, mentre i due erano già in carcere per altri reati. La prossima udienza del processo è fissata per l’11 luglio, quando è prevista la discussione dei legali della difesa.