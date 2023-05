15152 a 15134. Sono i 18 voti di distacco decisivi per eleggere, nel turno di ballottaggio, il nuovo sindaco di Altamura e cioè Vitantonio Petronella candidato con una coalizione civica di area centrista. Il suo sfidante è stato Giovanni Moramarco di centrodestra, con l’assenza della Lega che ha invece sostenuto Petronella. Un testa a testa in equilibrio e con sorpassi e contro sorpassi vissuto nel pomeriggio di spoglio in tutte le 60 sezioni di Altamura.

In consiglio comunale saranno 15 i consiglieri di maggioranza oltre al sindaco eletto mentre per le opposizioni saranno 9. Ci sarà sia lo sconfitto al primo turno del Movimento 5 Stelle Michele Loporcaro che lo sconfitto al ballottaggio Giovanni Moramarco con altri sette rappresentanti della sua coalizione. Ma la partita dell’elezione potrebbe anche non terminare qui se ci saranno ricorsi o richieste di riconteggi di voti.