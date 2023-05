Nell’ambito degli ordinari servizi di controllo sulla rete stradale, la Polizia di Stato ha fermato un veicolo pesante che, all’interno della cabina, presentava un dispositivo anomalo installato all’altezza del cruscotto. Insospettiti, i poliziotti hanno approfondito l’accertamento ed hanno rilevato che si trattava di un sistema elettronico utilizzato per manomettere la centralina, impostato per bypassare il sistema AdBlue, in violazione delle norme del Codice della Strada. Senza l’utilizzo obbligatorio dell’additivo e disattivando il sistema SCR (Riduzione Selettiva Catalitica), infatti, si crea un danno all’ambiente in quanto aumentano notevolmente le emissioni inquinanti da parte del veicolo. Per tali violazioni, al conducente è stata ritirata la Carta di Circolazione ed erogata una sanzione di 604 euro. Sequestrato il dispositivo elettronico.

Nei giorni scorsi, inoltre, a Gioia del Colle, gli agenti della Polizia Stradale hanno prestato soccorso ad un cittadino che si era allontanato da casa, facendo perdere le proprie tracce. L’uomo, dopo aver vagato per le campagne della periferia, era giunto sulla Strada Statale 100 ed aveva iniziato a percorrerla a piedi, nella speranza di riuscire a fare ritorno presso la propria abitazione. Notato dai poliziotti, in stato confusionale, è stato soccorso e affidato alle cure della famiglia.