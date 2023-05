Operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso contro il furto di rame nei parchi eolici in Molise, Puglia Campania e Basilicata. Dall’alba, i militari, coordinati dalla Procura di Larino stanno dando esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip nei confronti di diverse persone domiciliate tra le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere finalizzata al furto e riciclaggio di rame presso parchi eolici nel sud Italia.

Il blitz riguarda più regioni d’Italia. 6 persone sono finite in carcere, per una persona è scattato l’obbligo di dimora, mentre 4 risultano irreperibili. In totale gli indagati sono 18 per associazione per delinquere finalizzata a furti e ricettazione di rame e pannelli solari.

I risultati saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà nella sede della Compagnia Carabinieri di Larino, alle ore 11.