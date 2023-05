Due carabinieri hanno riportato lesioni lievi dopo che la loro vettura è stata speronata da quella di una banda di ladri che stava cercando di rubare un’autovettura, spingendola con un suv. E’ accaduto ieri sera a Binetto, nel Barese. I malviventi, accortisi della presenza dei militari, hanno tentato di investirli e sono poi fuggiti.

Poco dopo, nel corso dell’inseguimento, per evitare di essere bloccati, i ladri hanno nuovamente diretto la propria autovettura contro il mezzo dell’Arma, danneggiandolo gravemente e, dopo aver colpito un’altra autovettura in sosta, sono finiti contro il muro di un’abitazione. Quindi, sono fuggiti a piedi. I militari non hanno riportato lesioni gravi e sono stati medicati al Pronto soccorso del Policlinico di Bari. Le auto della banda sono state sequestrate: all’interno c’erano numerosi attrezzi per lo smontaggio dei veicoli e un jammer.